Депутат Чаплин напомнил о праве собирать урожай с выходящих за забор соседей кустов

Владельцам дач разрешено собирать урожай с соседских деревьев и кустов, которые выходят за пределы участков. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с News.ru .

По его словам, многие садоводы ошибочно считают, что имеют исключительные права на плоды посаженных ими деревьев.

«Однако по закону собственность распространяется только на само растение, но не на урожай, оказавшийся за пределами участка», — напомнил парламентарий.

Он также отметил, что в большинстве регионов России действуют строгие правила посадки деревьев. Если место для саженца находится близко к границе территории, можно договориться с соседями о совместном использовании урожая.