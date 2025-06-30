Депутат Чаплин напомнил молодым семьям с детьми о праве на льготную ипотеку от 6% годовых

Депутат Государственной думы Никита Чаплин в разговоре с News.ru сообщил, что молодые семьи могут претендовать на субсидии до 35% при покупке жилья. Государственная поддержка доступна через программу «Молодая семья», которая позволяет снизить финансовое бремя приобретения недвижимости.
Парламентарий отметил, что граждане часто остаются в неведении относительно существующих мер помощи. Семьи с детьми имеют право на льготную ипотеку со ставкой от 6% годовых, лимит которой зависит от региона проживания. Максимальные суммы кредитов достигают 30 миллионов рублей в столицах и 15 миллионов рублей в остальных регионах страны, подчеркнул народный избранник.
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