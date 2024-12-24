Депутат Чаплин: часть пенсионеров получат страховые выплаты за январь в конце декабря

Некоторые пенсионеры получат страховые выплаты за январь уже 28 декабря. Об этом рассказал депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в интервью RT .

«Выплаты поступят заранее для тех, у кого даты перечислений приходятся на праздники, с 1 по 9 января», — отметил парламентарий.

Это касается и тех граждан, которые ожидают в начале января такие государственные пособия, как выплаты по беременности и родам, по уходу за ребенком, помощь малоимущим семьям и так далее. Все эта денежная поддержка вместо новогодних каникул придет в конце года, резюмировал Чаплин.