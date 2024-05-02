Депутат Чаплин: борщевик отличается от других растений большими листьями зубчатой формы | 360°

Общество 02 мая 2024, 13:07 Депутат Чаплин: борщевик отличается от других растений большими листьями зубчатой формы

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Депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как отличить борщевик от других растений. Слова эксперта опубликовал News.ru.

Особенностью являются большие зеленые и глубоко разрезанные листья зубчатой формы. Еще один характерный признак — белые или желтые соцветия, похожие на зонтики, пояснил парламентарий.

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Чаплин также отметил, что борщевик обычно выше остальных растений благодаря быстрому и активному росту.