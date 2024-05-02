Депутат Чаплин: борщевик отличается от других растений большими листьями зубчатой формы | 360°

02 мая 2024, 13:07
Депутат Чаплин: борщевик отличается от других растений большими листьями зубчатой формы
Депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как отличить борщевик от других растений. Слова эксперта опубликовал News.ru.
Особенностью являются большие зеленые и глубоко разрезанные листья зубчатой формы. Еще один характерный признак — белые или желтые соцветия, похожие на зонтики, пояснил парламентарий.
Реклама
Чаплин также отметил, что борщевик обычно выше остальных растений благодаря быстрому и активному росту.
Депутаты
Сад и огород
Реклама
Реклама