Депутат Буцкая призвала внедрить детские сим-карты с защитой от нежелательного контента

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая не поддержала запрет соцсетей для подростков. Она призвала идти по пути расширения других возможностей, сообщило ИА НСН.
Депутат указала на необходимость внедрения детских сим-карт для выхода в Сеть с защитой от нежелательного контента.
«С созданием детской сим-карты можно было <…> открыть доступ к определенным сайтам бесплатно. Например сайты, где дети получают образование», — отметила парламентарий.
По ее словам, данный проект позволит посещать платформы с правильными играми, фильмами и соцсетями. Идентифицировать карту как детскую поможет предъявление свидетельства о рождении при покупке, добавила Буцкая.
Самозанятых Подмосковья пригласили на серию тренингов 21 ноября
Егорьевск вышел в финал всероссийского конкурса «Школьный агростартап»
Форум «Управдом» по вопросам капремонта пройдет в Краснознаменске 14 ноября
В убийстве женщины в Новой Москве заподозрили ее дочь
Еще одну незаконную постройку снесут в селе Федоскино под Мытищами
Жительницу Ногинска Марию-Луизу Диес поздравили со 100-летием
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте