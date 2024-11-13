Депутат Буцкая призвала внедрить детские сим-карты с защитой от нежелательного контента

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая не поддержала запрет соцсетей для подростков. Она призвала идти по пути расширения других возможностей, сообщило ИА НСН .

Депутат указала на необходимость внедрения детских сим-карт для выхода в Сеть с защитой от нежелательного контента.

«С созданием детской сим-карты можно было <…> открыть доступ к определенным сайтам бесплатно. Например сайты, где дети получают образование», — отметила парламентарий.

По ее словам, данный проект позволит посещать платформы с правильными играми, фильмами и соцсетями. Идентифицировать карту как детскую поможет предъявление свидетельства о рождении при покупке, добавила Буцкая.