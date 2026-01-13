Депутат Буцкая призвала разработать и ввести новый ГОСТ на игрушки для детей

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с ИА НСН заявила, что детские товары должны быть стандартизированы дополнительно. В каждой категории товаров, включая одежду и игрушки, своя специфика, которая касается именно детей и их восприятия.

Буцкая отметила, что на многие товары уже есть ГОСТы, например, недавно приняли ГОСТ на школьную форму. Однако она подчеркнула, что нужно учитывать специфику детских товаров и в некоторых случаях требуются дополнительные ГОСТы.

Депутат добавила, что дополнительный ГОСТ необходимо ввести и на игрушки. Сейчас разрабатывается ГОСТ по психолого-педагогической экспертизе игрушек.