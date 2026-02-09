Депутат Буцкая призвала беременных консультироваться с педиатром при обустройстве детской комнаты

Заместитель председателя комитета Государственнойдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью радиостанции «Говорит Москва» призвала беременных женщин консультироваться с педиатром при обустройстве детской комнаты.

По мнению парламентария, врач должен лично осмотреть помещение и дать рекомендации по организации пространства.

«В идеале педиатр должен выйти на дом к беременной женщине и посмотреть те условия, в которых будет жить ребенок», —подчеркнула Буцкая.

Депутат отметила, что даже самая качественная детская кроватка может быть установлена неправильно, например, под окном или рядом с батареей, что может негативно сказаться на здоровье новорожденного из-за несовершенной терморегуляции у детей.