Депутат Буцкая: институт медиации нуждается в усовершенствовании

Участие медиатора в бракоразводном процессе прописано в законе. Однако институт медиации в России нуждается в усовершенствовании, сообщила «Ридусу» первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По словам депутата, задача медиатора — сделать все, чтобы принятые в ходе развода решения исполнялись в дальнейшем. Сейчас услуги этих специалистов пока исключительно платные, медиаторы не собраны в единый реестр. Этот вопрос требует доработки.

Буцкая отметила, что сегодня в стране на 100 браков приходится 103 развода.

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