Депутат Буцкая: государство поддержит блогеров, выступающих за традиционные семейные ценности

Государство поможет выйти на новую аудиторию тем блогерам, которые выступают за традиционные семейные ценности. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с «Ридусом».

Она отметила, что лидеры мнений, поддерживающие политику государства по защите традиционных ценностей, станут участниками телевизионных шоу, международных форумов и общероссийских мероприятий.

Буцкая добавила, что России нужны люди, для которых семейные ценности составляют главный ориентир в жизни. Таким блогерам помогут в разы увеличить аудиторию, чтобы они смогли транслировать свои убеждения как можно большему количеству людей.

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