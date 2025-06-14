Депутат Бутина отметила реализм декораций в биографическом сериале «Тюремный дневник»
В гостях у проекта «ПОЗВONКИ» на Радио Record Тула выступила депутат Государственной думы Мария Бутина. Недавно она дебютировала в новой роли — по ее автобиографической книге сняли сериал «Тюремный дневник», повествующий о периоде жизни, проведенном в заключении в США, сообщила «ТСН24».
Парламентарий рассказала, что лично участвовала в съемках большинства эпизодов и разработке декораций.
«Мы построили три тюрьмы за это время. Мы должны были воссоздать Америку без Америки, ведь санкции, и никуда мы выехать не могли», — пояснила Бутина.
По ее словам, процесс был невероятно сложным, однако деятельность консультанта имеет огромное значение. Депутат обратила внимание на отзывы зрителей, в том числе американцев, отмечающих реализм обстановки в проекте.