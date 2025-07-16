Депутат Бурматов заявил, что закон об учете домашних питомцев решит проблему с безответственными хозяевами

Законопроект об учете домашних животных может привести к тому, что все кошки и собаки окажутся в единой базе данных, что облегчит жизнь владельцам и правоохранительным органам. Об этом рассказал заместитель главы комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Национальной Службой Новостей .

Правительство поручило российским министерствам подготовить к маю 2026 года законопроект об учете домашних животных. Планируется, что регламент учета и маркирования домашних животных приведет к формированию базы данных в системе ФГИС ВетИС Россельхознадзора, где будет содержаться информация как о питомцах, так и об их владельцах.

«Это решит проблему безалаберных хозяев, которые выкидывают собак на улицу в садовом кооперативе, а они потом кого-то кусают. Теперь найти такого хозяина будет просто», — отметил депутат.

Бурматов подчеркнул, что этот законопроект находится в ожидании с 2022 года. Сейчас некоторые регионы самостоятельно вводят свои системы регистрации домашних животных.