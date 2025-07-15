Депутат Бурматов заявил, что создание единого номера ветпомощи не решит проблему с экстренными случаями

Заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ИА НСН заявил, что идея единого номера экстренной ветеринарной помощи нереализуема. Он отметил, что в мегаполисах есть круглосуточные клиники и выездные бригады, но в большинстве городов и особенно в сельской местности такой услуги нет.

«Если случаются какие-то проблемы, то ты будешь ждать утра, когда откроется единственная в твоем городе клиника. Как эта идея будет реализована в селе, где ближайшая ветклиника вообще находится в райцентре, до которого ехать 60 километров? Проблема есть, но она не может быть так решена», — рассказал он.

Депутат также подчеркнул, что инициатива привлекает внимание к нехватке пунктов ветеринарной помощи, но предложил решать проблему путем открытия новых клиник, а не создания единого номера.