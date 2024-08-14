Депутат Бурматов: всеобщая регистрация питомцев упростила бы поиски хозяев агрессивных животных

Владельцев собак, покусавших другого человека, имеют право привлекать к уголовной ответственности. Однако причастность доказать довольно сложно. Об этом рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов в беседе с ИА НСН .

По его словам, хозяин агрессивной собаки может получить до двух лет лишения свободы. Еще один вариант — штраф до 200 тысяч рублей.

Парламентарий отметил, что всеобщая регистрация домашних животных упростила бы процесс доказательства вины владельцев. Сейчас любой способен заявить, что питомец просто ходил рядом, пояснил Бурматов.