Депутат Бурматов указал на серьезность проблемы с нелегальными заводчиками

Любых заводчиков необходимо ставить на учет, а животных — официально регистрировать и прививать. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ИА НСН.
По его словам, проблема с нелегальными заводчиками действительно является серьезной.
«Это черные заводчики, которые держат по 70 собак в однокомнатной квартире. Там уже никакой породы нет», — высказался депутат.
Он также отметил, что любая коммерческая деятельность по разведению питомцев должна регламентироваться. Соответствующая инициатива разрабатывалась несколько лет.