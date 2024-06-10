Депутат Бурматов указал на серьезность проблемы с нелегальными заводчиками

Любых заводчиков необходимо ставить на учет, а животных — официально регистрировать и прививать. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ИА НСН.

По его словам, проблема с нелегальными заводчиками действительно является серьезной.

«Это черные заводчики, которые держат по 70 собак в однокомнатной квартире. Там уже никакой породы нет», — высказался депутат.

Он также отметил, что любая коммерческая деятельность по разведению питомцев должна регламентироваться. Соответствующая инициатива разрабатывалась несколько лет.

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