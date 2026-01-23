Депутат Бурматов сообщил, что в России не планируют вводить отпуск по уходу за питомцем

Введение отпуска по уходу за питомцем в России крайне маловероятно, рассказал ИА НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он подчеркнул, что подобное предложение вряд ли найдет поддержку среди работодателей, так как это может привести к серьезным проблемам на рабочих местах.

«Я с подобными обращениями не сталкивался, в России люди трезво понимают, что работодатели на это не пойдут. Это очевидная вещь», — отметил он.

Депутат также обратил внимание на то, что в нашей стране хорошо развита ветеринарная помощь. Оперативное вмешательство и лечение часто проводятся без непосредственного участия хозяина.

«В России сегодня порядка 70 миллионов домашних животных. Если владельцы все будут сидеть на больничных, некому будет работать. Для животных такой необходимости нет, у нас очень развита ветеринария», — подытожил депутат.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, в свою очередь, посоветовал подбирать врача для питомца через личные рекомендации, а не полагаясь на отзывы в интернете.