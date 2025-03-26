Депутат Бурматов: штрафы за самовыгул собак должны достигать 50 тысяч рублей

Правоохранители смогут установить факт самовыгула собак с помощью видеофиксации, как и другие административные правонарушения. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Он предложил ужесточить наказание для владельцев, которые оставляют питомцев без присмотра на улице.

Бурматов опубликовал законопроект с предложением сажать в тюрьму хозяев собак, нападающих на людей. Незаконный выброс мусора устанавливают с помощью фото- и видеосъемки, так же будет и с незаконным выгулом животных, предупредил парламентарий.

По его словам, если собака бегает без ошейника, наверняка найдутся недовольные этим люди, которые зафиксируют нарушение. Штрафы за самовыгул должны достигать 50 тысяч рублей, считает депутат. Под определение попадают собаки без поводка, ошейника и намордника (для крупных пород), гуляющие не на частной территории хозяина.