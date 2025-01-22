Депутат Бурматов: штрафы не решат проблему нарушения правил содержания животных

История пенсионерки из московского района Ростокино, которая содержит более 90 уличных кошек в своей однокомнатной квартире, вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Первый заместитель председателя Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с kp.ru рассказал, смогут ли штрафы решить проблему нарушения правил содержания животных.

За нарушение правил содержания животных предусмотрены штрафы: физическим лицам придется заплатить до трех тысяч рублей, должностным лицам — до 15 тысяч, юридическим лицам — до 30 тысяч. Бурматов считает, что какие-то новые инициативы вряд ли смогут эффективно решить вопрос.

Он напомнил, что Конституция России гарантирует неприкосновенность жилища, и никто не вправе войти в чужой дом и посчитать количество домашних животных. Кроме того, бывают случаи, когда в большой квартире живет всего одно животное, но и оно содержится в плохих условиях, доставляющих неудобства и самим владельцам, и соседям.