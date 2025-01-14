Депутат Бурматов призвал не осуждать людей, которые переживают утрату питомца

Депутат Государственной Думы Владимир Бурматов подчеркнул в интервью Life, что потеря домашнего питомца для многих людей сопоставима с утратой близкого человека. Он отметил, что осуждать людей, желающих создать чучело из ушедшего любимца, неправильно, так как это может только усилить и без того болезненное переживание утраты.
Бурматов подчеркнул, что не стоит препятствовать людям в этом желании, поскольку для некоторых это единственный способ справиться с утратой.
Депутат также отметил, что кремация животных в России организована недостаточно хорошо, и люди часто используют альтернативные методы прощения с питомцами.
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