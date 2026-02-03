Депутат Бурматов объяснил популярность кошек в России легкостью в их уходе

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал радиостанции «Говорит Москва» , почему кошки популярны среди россиян.

По словам депутата, порядка 57% семей в России держат домашних животных, среди которых около 44 миллионов кошек и 26 миллионов собак. Кошки популярны, потому что их легко содержать: «Это бюджетный зверь».

Бурматов отметил, что многих кошек подбирают с улицы, и это характеризует россиян как людей с большим сердцем и доброй душой.

Также он подчеркнул, что в других странах такая практика отсутствует.

Ранее эксперт Галина Монахова рекомендовала не покупать котенка младше трех месяцев, чтобы он мог находиться с матерью и приобрести необходимые навыки.