Депутат Бурматов назвал бессмысленными штрафы за кормление бездомных собак

Штрафы за кормление бездомных собак в общественных местах — попытка региональных властей формально решить проблему безнадзорных животных. Эта мера не будет эффективной, заявил заместитель главы комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с ИА НСН .

Парламентарий указал, что реальные проблемы остаются нерешенными: нехватка приютов, невозможность контролировать владельцев домашних питомцев. По словам Бурматова, регионам следует ввести обязательную регистрацию животных и заняться организацией приютов, иначе ситуация не изменится.

Накануне, власти Приморья ввели наказание за кормление бездомных собак. Теперь за это могут оштрафовать на сумму от 1,5 до трех тысяч рублей. Тем, кто оставляет еду для животных в общественных местах, грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей. Кормление кошек разрешено, но без оставления еды. Владимир Бурматов уверен, что скоро это решение отменят.