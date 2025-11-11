Депутат Бурматов напомнил об уголовной ответственности за кражу собаки

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что похищение собаки квалифицируется как преступление по двум уголовным статьям. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Напомним, в российской столице 67-летний мужчина похитил и убил собаку породы бордер-колли. Было возбуждено уголовное дело.

Как пояснил депутат, в данном случае рассматриваются несколько составов преступлений: кража и жестокое обращение с животным, повлекшее гибель. Если следствие докажет причастность подозреваемого, ему может грозить существенный срок.