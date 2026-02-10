Депутат Боярский рассказал о планах по обсуждению ограничения доступа в Сеть для детей

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил в беседе с сайтом телеканала «Звезда» , что в России планируется обсудить введение возрастных ограничений для доступа в интернет.

По словам депутата, существует множество опасностей для детей шести-восьми лет в Сети, включая социальные платформы.

«Эти вопросы обязательно будут подниматься, обсуждаться», — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что Москва следит за опытом других стран в этой области, но текущие ограничения часто носят «декларативный характер».