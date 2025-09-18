Депутат Бессараб заверила, что в 2026 году произойдет индексация практически всех видов пособий

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб, входящая в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, поделилась информацией с RT о предстоящих изменениях. По ее словам, в 2026 году произойдет индексация практически всех видов пособий.

Бессараб обратила внимание, что с 1 января будут увеличены пособия, привязанные к заработным платам граждан. «Например, пособие по безработице. Оно теперь у нас индексируется ежегодно. Пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком. То есть те виды пособий, которые увеличиваются в зависимости от зарплаты», — отметила депутат.

Кроме того, парламентарий подчеркнула, что с 1 февраля будут увеличены пособия, зависящие от уровня инфляции. «Например, материнский семейный капитал будет увеличиваться именно с 1 февраля, потому что он должен расти на реальное значение инфляции», — заключила она.