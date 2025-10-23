Депутат Бессараб заявила, что в 2026 году частные компании обяжут поднять зарплаты

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила «Ридусу» , что в 2026 году российские коммерческие предприятия будут обязаны повысить зарплаты своим сотрудникам.

По словам парламентария, минимальный размер оплаты труда составит 27 093 рубля в месяц.

«Таким образом, 4,5 миллиона россиян, которые работают на самых низкооплачиваемых должностях, станут получать почти на пять тысяч рублей больше, чем сейчас. Это повлечет повышение выплат по всей зарплатной сетке», — отметила Бессараб.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2026 году зарплату работников бюджетных учреждений увеличат на 7,6%.