Депутат Бессараб заявила, что сокращенные чиновники смогут найти себя в другой работе

Сокращение численности чиновников на 10% поможет ускорить процессы цифровизации и оптимизировать работу государственных органов. Об этом сообщила «Москва24» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Она отметила, что те чиновники, которые попадут под сокращение, не останутся без работы. Потому что сейчас в России наблюдается острая нехватка кадров, поэтому специалисты будут востребованы.

Кроме того, сейчас в стране действует много программ по переобучению, кроме того, можно пойти также на курсы повышения квалификации.

Депутат также добавила, что средства, которые высвободятся после сокращения чиновников, пойдут на увеличение зарплат оставшихся госслужащих.