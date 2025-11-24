Депутат Бессараб заявила, что молодежь нуждается в наставничестве
Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» о проблеме нехватки кадров.
Депутат призвала привлекать молодежь к трудовой деятельности и подчеркнула важность наставничества для таких работников.
«Мы их воспитали нежными, иногда избыточно мягкими. Для них важно наставничество, попытки не командовать, а погружать в производственный процесс, рассказывать, как это делать», — отметила парламентарий.
В заключение она назвала современную молодежь ответственной, волонтерской и добровольческой, напомнив, что многие ребята участвуют в ликвидации последствий экологических катастроф.