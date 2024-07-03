Депутат Бессараб: за насилие в семье нужно судить в соответствии с УК РФ

За преступления, совершаемые в семье, нужно судить в соответствии со статьями Уголовного кодекса РФ. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в пресс-центре ИА НСН .

Она отметила, что инстанции безусловно будут учитывать отягчающие и смягчающие обстоятельства.

«Среди смягчающих — случаи, когда по вызову пытаются задержать правонарушителя, и более чем в 80% случаев за него вступается жертва», — добавила депутат.

По ее словам, при разработке данного законопроекта парламентарии исходили из того, что придется переписывать существенную часть УК РФ.