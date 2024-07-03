Депутат Бессараб: за насилие в семье нужно судить в соответствии с УК РФ

За преступления, совершаемые в семье, нужно судить в соответствии со статьями Уголовного кодекса РФ. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в пресс-центре ИА НСН.

Она отметила, что инстанции безусловно будут учитывать отягчающие и смягчающие обстоятельства.

«Среди смягчающих — случаи, когда по вызову пытаются задержать правонарушителя, и более чем в 80% случаев за него вступается жертва», — добавила депутат.

По ее словам, при разработке данного законопроекта парламентарии исходили из того, что придется переписывать существенную часть УК РФ.

Торпеда или колхозница? Как правильно выбрать дыню

«Гибнут тысячами». Как защитить домашнее животное от жары

Локальный запрет никабов ввели в Дагестане. Что будет дальше

Владимир Ефимов: инвесторы восстановят три исторических здания в столице

Турцию охватили антисирийские погромы. Отдыхать там стало опасно?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте