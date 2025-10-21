Депутат Бессараб высказалась против изменения графика рабочего дня в зимний период

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ИА НСН высказалась против изменения графика рабочего дня в зимний период, сочтя такую меру ненужной и создающей путаницу.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, напротив, предложил регионам возможность сдвигать начало рабочего дня зимой, чтобы люди имели возможность наблюдать дневной свет.

Бессараб подчеркнула, что в России уже принята унификация рабочего времени, когда рабочее расписание одинаково для всех регионов, независимо от часового пояса. Она указала, что при нынешнем графике работодатели и сотрудники уже приспособились к расписанию, и изменение графика может вызвать дополнительные организационные сложности.

Бессараб также упомянула, что график работы может меняться неофициально, например, после корпоративных мероприятий, чтобы позволить работникам отдохнуть и выспаться. Она выразила мнение, что текущее положение дел устраивает большинство работников и работодателей, и нет необходимости в изменениях.