Депутат Бессараб: возможное увеличение маткапитала было предусмотрено

Бюджет предусматривал увеличение размера материнского капитала в случае, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом заявила член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб в беседе с RT .

Напомним, с 1 февраля сумма выплат на первого ребенка вырастет до 690,3 тысячи рублей, а на второго и последующих детей — до 912,2 тысячи рублей.

«Учитывая рост инфляции, президент поручил правительству внести изменения с тем, чтобы индексация страховых пенсий, выплат военнослужащим и социальных выплат соответствовали росту инфляции, тем самым сохранив реальные доходы пенсионеров и значимость мер поддержки для их получателей», — отметила депутат.

Бессараб подчеркнула жизненную необходимость увеличения материнского капитала. Учитывая, что большинство семей направляют средства на покупку жилья, такие меры крайне важны, резюмировала парламентарий.