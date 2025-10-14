Депутат Бессараб указала на сложности реализации идеи об увеличении детского прожиточного минимума

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею об увеличении детского прожиточного минимума. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Парламентарий указала на сложности реализации соответствующей инициативы. По ее словам, в России уже запланирован бюджет на детские выплаты в размере 10 триллионов рублей. Он рассчитан из текущих размеров пособий.

По словам Бессараб, предлагаемые поправки могли бы существенно усилить социальную защиту семей с детьми и улучшить демографическую ситуацию.