Депутат Бессараб: трудовое законодательство России защищает будущих матерей

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб в разговоре с RT сообщила, что при найме на работу работодатель не имеет права спрашивать женщину о ее планах по рождению детей.

По словам парламентария, трудовое законодательство России защищает права беременных женщин.

«Сегодня есть прямые ограничения на ту личную информацию, которую работодатель может спросить у работника. Это касается только навыков, квалификации, требований по уровню знаний, по стажу работы и т. д», — отметила Бессараб.

Также депутат напомнила, что беременные сотрудницы имеют право на облегченный труд. Часть оплаты декретного отпуска выплачивается работодателем, а взносы поступают из фонда социального страхования.

При этом за женщиной сохраняется рабочее место. В Уголовный кодекс была включена статья об ответственности работодателей за отказ принять на работу или увольнение беременной сотрудницы, подчеркнула народная избранница.