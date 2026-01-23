Депутат Бессараб сообщила, что вопрос времени работы детсадов должны решать муниципалитеты

По мнению парламентария, решение вопроса доступности услуг дошкольных учреждений должно быть на уровне муниципалитетов, так как условия и запросы различаются в зависимости от региона. В некоторых случаях может быть достаточно одной сводной группы и одного педагога, который задержится на час-два.

Однако возникает вопрос о финансовом стимулировании воспитателей и педагогов, готовых работать сверхурочно. Низкие зарплаты и недостаток кадров являются серьезной проблемой.