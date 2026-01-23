Депутат Бессараб сообщила, что вопрос времени работы детсадов должны решать муниципалитеты

Депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала предложение продлить работу детских садов до 20 часов. Об этом сообщил сайт KP.RU.
По мнению парламентария, решение вопроса доступности услуг дошкольных учреждений должно быть на уровне муниципалитетов, так как условия и запросы различаются в зависимости от региона. В некоторых случаях может быть достаточно одной сводной группы и одного педагога, который задержится на час-два.
Однако возникает вопрос о финансовом стимулировании воспитателей и педагогов, готовых работать сверхурочно. Низкие зарплаты и недостаток кадров являются серьезной проблемой.
