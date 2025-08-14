Депутат Бессараб сочла затруднительным введение 13-й пенсии в России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью RT поделилась мнением о вероятности введения 13-й пенсии в России.
Парламентарий считает, что реализовать такую инициативу будет затруднительно.
«У нас по минимальным подсчетам на выплату пенсии приходится примерно 11 триллионов рублей в год. <…> То есть мы понимаем, что это будет такая колоссальная сумма, которую достаточно сложно найти», — пояснила депутат.
При этом она указала на необходимость обязательной индексации соответствующих выплат. Процедура проводится минимум раз в год, напомнила Бессараб.
