Депутат Бессараб рассказала, что с 1 декабря в России не ожидается общее повышение пенсий

С 1 декабря в России не будет общего повышения пенсий, однако для определенной категории граждан выплаты увеличатся. Об этом « ФедералПресс » сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, общего повышения пенсий для какой-либо из категорий получателей, будь то страховые, социальные или военные пенсии, с 1 декабря не ожидается. Однако тем, кому в ноябре исполнилось 80 лет, фиксированную часть увеличат вдвое.

Таким образом, повышение пенсий с декабря затронет россиян, отметивших 80-летний юбилей в ноябре.