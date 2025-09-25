Депутат Бессараб раскритиковала проект ЛДПР о выделении земельных участков для семей

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выделять бесплатные земельные участки семьям с детьми, которые состоят в длительном и прочном браке. Однако депутат Государственной думы Светлана Бессараб в разговоре с «Ридусом» высказала сомнения в реализации проекта.

По словам Слуцкого, его фракция предлагает расширить перечень граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков. В него планируют включить супружеские пары, которые находятся в официальном браке не менее 10 лет и имеют минимум одного ребенка.

«На мой взгляд, идея хороша, но не просчитана. У нас порядка 45 миллионов семей — так что минимум 45 миллионов гектаров у нас наберется, но интересно ли предоставление земли вообще семьям, которые живут в мегаполисах уже давно?» — отметила парламентарий.

Бессараб предположила, что инициатива потребует изъятия большого количества сельскохозяйственных земель, что может вызвать негативные реакции в министерствах экономического блока.