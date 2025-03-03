Депутат Бессараб раскритиковала идею о запрете продажи алкоголя в воскресенье

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала свое мнение относительно предложения ввести запрет на продажу алкоголя по воскресеньям в России. Об этом сообщил RT .

Депутат выразила сомнение в целесообразности такой меры. Реализация инициативы, добавила она, может привести к увеличению спроса на нелегальную алкогольную продукцию.

«Смысла я в этом абсолютно не вижу. Более того, могу сказать, что для многих предпринимателей это действительно возможность зарабатывать», — заявила парламентарий.

Бессараб предложила альтернативный подход, основанный на формировании культуры употребления алкоголя среди населения, который, по ее мнению, будет эффективнее жестких ограничений.