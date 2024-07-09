Депутат Бессараб поддержала предложение об использовании маткапитала для сбора детей в школу

Президент РФ Владимир Путин предложил разрешить использовать часть средств материнского капитала для сбора детей в школу. Инициативу поддержала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщил RT.

По мнению депутата, реализация мер поможет обеспечить семьи с детьми необходимыми ресурсами при подготовке к учебному году.

«Иногда складывается такая ситуация, когда материнский семейный капитал не выбран в полном объеме, а остаток средств не то, чтобы очень велик. <…> Его достаточно сложно использовать на какие-то иные цели, поэтому предложение президента очень актуально», — пояснила парламентарий.

Бессараб также напомнила, что оставшиеся средства индексируются и таким образом могут накапливаться.

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