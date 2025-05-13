Депутат Бессараб: новоселы могут получить до 520 тысяч рублей налогового вычета за ремонт

Некоторые новоселы не знают, что можно оформить налоговый вычет за отделку жилья. Если недвижимость куплена с черновой отделкой, затраты на отделочные материалы и работу включаются в вычет. Об этом рассказала ОТР член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как отметила парламентарий, для оформления нужны следующие документы: паспорт, выписка ЕГРН, справка 2-НДФЛ, декларация 3-НДФЛ и чеки. Важно помнить, что общая стоимость жилья должна составлять менее 2 миллионов рублей, иначе расходы на материалы не будут учтены.

Супруги могут удвоить вычет, разделив его поровну, тогда максимальная сумма составит 520 тысяч рублей на семью. Также возможен вычет по ипотеке, но учитываются лишь фактически уплаченные проценты банку. Общий лимит по всем видам вычетов составляет 2 миллиона рублей, подчеркнула депутат.