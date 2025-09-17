Депутат Бессараб назвала непродуманной идею с увеличением отпуска до 35 дней

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT выразила свое мнение относительно предложения увеличить отпуск до 35 дней.

Депутат назвала идею «непродуманной». Она подчеркнула, что в соответствии с трудовым законодательством в России уже предусмотрен один из самых длительных оплачиваемых отпусков для трудящихся.

«Например, у нас самый длительный отпуск — у летчиков: 70 дней. У педагогов тоже достаточно длительный отпуск», — напомнила парламентарий.

Бессараб отметила, что при отклонении условий труда от установленной нормы длительность отдыха увеличивают.