Депутат Бессараб назвала непродуманной идею с увеличением отпуска до 35 дней
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT выразила свое мнение относительно предложения увеличить отпуск до 35 дней.
Депутат назвала идею «непродуманной». Она подчеркнула, что в соответствии с трудовым законодательством в России уже предусмотрен один из самых длительных оплачиваемых отпусков для трудящихся.
«Например, у нас самый длительный отпуск — у летчиков: 70 дней. У педагогов тоже достаточно длительный отпуск», — напомнила парламентарий.
Бессараб отметила, что при отклонении условий труда от установленной нормы длительность отдыха увеличивают.
