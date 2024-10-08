Депутат Бессараб напомнила о повышении страховой пенсии на 7,3%

Темпы роста пенсионного обеспечения должны опережать инфляцию. Такое заявление сделала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT .

Депутат напомнила, что в январе 2025 года страховую пенсию ждет индексация на 7,3%.

«[Это] позволит с опережением обеспечить пенсионеров соответствующей разницей между ростом инфляции и ростом пенсии», — пояснила парламентарий.

По ее словам, изначально закладывалось 4,5% на 1 февраля, однако прогнозные значения не оправдались. Принятое решение о повышении выплат будет более правильным, отметила Бессараб.