Депутат Бессараб напомнила о повышении пенсий летчиков и шахтеров

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в беседе с ОТР , кого ждет прибавка к пенсии с 1 ноября.

Депутат напомнила о ежегодной индексации выплат для лиц пожилого возраста, достигших 80-летия в предыдущем месяце. Размер фиксированной части пенсионных выплат удваивается — с 8 907 рублей до 17 815 рублей.

Повышение распространяется и на граждан, признанных инвалидами первой группы в октябре текущего года. Выплата проводится автоматически, подавать заявление не потребуется.

Также парламентарий отметила, что с 1 ноября увеличивается пенсионное пособие шахтерам и пилотам гражданской авиации. Уровень доплат определяется условиями труда и продолжительностью трудового стажа.