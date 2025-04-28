Депутат Бессараб: наказание за тунеядство в России не появится

В России не появится наказание за отсутствие официального трудоустройства. Такое заявление сделала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с News.ru.
Депутат исключила вероятность введения ответственности за так называемое тунеядство.
«Такой формы административного взыскания никогда не будет. В этом я вполне уверена», — заявила парламентарий.
По ее словам, соответствующие предложения неоднократно выдвигались представителями разных уровней государственной власти. Нередко инициаторами выступали оппозиционные фракции.
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