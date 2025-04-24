Депутат Берулава поддержал отмену ЕГЭ для олимпиадников

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по просвещению Михаил Берулава выразил несогласие с позицией Рособрнадзора относительно ЕГЭ для победителей олимпиад. Об этом сообщил « Ридус ».

Ранее глава объединения Анзор Мусаев заявил, что победителей олимпиад не станут освобождать от единого государственного экзамена. Однако депутат поддержал идею отмены ЕГЭ для талантливых школьников.

«Хорошие, перспективные ребята, талантливые победители олимпиад должны быть без ЕГЭ, но они проходят дополнительные внутренние экзамены, собеседования и так далее, которые есть в каждом вузе», — заявил парламентарий.

Берулава подчеркнул, что идея освобождения олимпиадников от общего госэкзамена уже давно находится в процессе реализации.