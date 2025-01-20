Депутат Башанкаев предложил сократить новогодние каникулы до пяти дней

В Государственной Думе предложили сократить продолжительность новогодних каникул до пяти дней. Депутат Бадма Башанкаев обосновал свою инициативу тем, что длительные выходные приводят к увеличению числа травм, переедания и обострения хронических болезней, таких как панкреатит. Об этом написал «Абзац» .

В свою очередь депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил перенести выходные дни с начала января на даты, совпадающие с традиционными святочными днями — 6 и 7 января и вплоть до Крещения. По мнению Иванова, такое решение позволит верующим соблюдать пост без нарушения духовных традиций.

Длинные новогодние каникулы нередко превращаются в период, когда люди поддаются искушениям, забывая о значении духовного и физического здоровья. Особенно это важно в контексте Рождественского поста перед праздником Рождества Христова, пояснил свое мнение Иванов.