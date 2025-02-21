Депутат Бахарев: банкам нужно создать нормы по наказанию за операции с обманом

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала наказывать банки, допустившие мошеннические операции. В беседе с сайтом « Абзац » ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.

По его словам, финансовым организациям предстоит разработать внутренние нормативные акты, регулирующие ответственность за допущение операций с обманом. Речь идет, например, о штрафах и выговорах.

«Помимо работы самого банка, встает вопрос и об ответственности его работников, особенно в тех случаях, где есть основания подозревать, что человек был в сговоре с мошенниками», — сообщил депутат.

Парламентарий указал на отсутствие конкретного законопроекта с регламентом. Однако он пообещал держать ситуацию на контроле.