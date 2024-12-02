Депутат Арефьев предупредил, что в 2025 году импортный рис подорожает примерно на 15%

Подорожание продуктов продолжается не первый месяц, повышение цен ждет россиян и в 2025 году. В частности, они затрону импортный рис. Об этом Life рассказал депутат Государственной думы Николай Арефьев.

По его словам, стоит подготовиться к тому, что импортный рис может подорожать в следующем году на 15%. Но это зависит от ряда факторов.

«Все будет зависеть от того, какова будет волатильность иностранных валют, на какую валюту мы будем покупать продукты», — подчеркнул Арефеьв.

Он добавил, что на цены влияет и тот факт, что в Индии, основном импортере России, растет себестоимость этого продукта. Это связано с упаковкой и логистикой, добавил эксперт.