Депутат Арефьев: государству необходимо вводить собственные рычаги управления ценообразованием на продукты

Депутат Госдумы Николай Арефьев в разговоре с изданием Life прокомментировал сообщение о том, что цены на куриные яйца вскоре скакнут вверх на 10%. По его словам, российским властям необходимо вводить собственные рычаги управления ценообразованием.

Парламентарий считает, что если оставить этот вопрос рынку, можно дождаться гиперинфляции. Он пояснил, что птицефабрики закупают корм для кур оптом, и поскольку денег для такого количества продукции у них в обороте нет, они вынуждены брать кредиты.

«Если этого не сделать, можно дождаться гиперинфляции, и проку не будет ни государству, ни людям», — добавил Арефьев.

Политик считает, что больше 60 рублей десяток яиц стоить не должен.