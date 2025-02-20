Депутат Антропенко: западным брендам придется делать более выгодные предложения

Депутат Госдумы Игорь Антропенко, выступая в эфире радиостанции Sputnik , высказался в поддержку возвращения западных брендов на российский рынок, отметив, что это способствует увеличению конкуренции и расширяет выбор для потребителей.

Учитывая изменения, произошедшие за последние три года, добавил парламентарий, возобновление деятельности зарубежных компаний будет связано с определенными трудностями.

«Знаете, как в поговорке „Барыня встала — место пропало“», — подчеркнул депутат.

По мнению Антропенко, западным организациям придется предлагать более заманчивые условия для покупателей, ведь торговые площади и логистические цепочки уже заняты.