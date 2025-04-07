Депутат Аксененко призвал пропагандировать жизнь без нецензурной брани

В их числе — ужесточение наказания за использование нецензурной лексики. По словам парламентария, действующие сейчас штрафы в размере одной тысячи рублей никого не пугают. Поэтому предлагается увеличить размер взысканий, а также срок рассмотрения административных правонарушений до одного года.

«С этим нужно что-то делать, потому что об этом говорит не только общество, не только Государственная дума и мы с вами. Сейчас об этом говорит и Патриарх Кирилл», — отметил депутат.

Необходимо создать условия, в которых люди начнут задумываться о своем поведении и менять его. Важно уделять внимание просветительской деятельности и пропагандировать жизнь без нецензурной брани, подчеркнул Аксененко.