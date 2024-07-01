Депутат Аксаков заявил, что новый антимошеннический закон точно будет работать

С июля вступает в силу новый закон, направленный на защиту граждан России от действий мошенников, и лон точно будет работать. Об этом «Абзацу» рассказал председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что в настоящее время возврат денежных средств возможен только в случае их перевода на мошеннический счет без согласия владельца. Однако начиная с 24 июля, банки будут обязаны возвращать средства клиентам, даже если те самостоятельно осуществили перевод в пользу мошенников. Это условие применимо при условии, что банк не выполнил процедуру антифрод-контроля и не провел проверку реквизитов получателя на соответствие данным из базы Центрального банка.

«Норма 100% будет работать, потому что это прописано в законе. База ЦБ есть, она сформирована, она большая, соответственно, банки будут обязаны с ней сверяться», — отметил депутат.

Он добавил, что уже сейчас Сбер единовременно блокирует до 15 тысяч счетов. Это говорит о том, что система работает.